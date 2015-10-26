Здравствуйте!

Ищем копирайтера для статей новогодней тематики общеинформационного характера (никаких seo-требований, вписывания ключевых слов и так далее не нужно), темы в большинстве своем простейшие – мода/красота/оформление интерьера/рукоделие.

Поскольку в плане более 50 статей, ищем 2 человек – либо 1, но способного

выполнять большой объем работ.

Требования и условия:

Оплата – 50 руб/1 тыс знаков без пробелов, только Webmoney

Никакой предоплаты (но возможна оплата постатейно)

Объем 1 статьи – от 3 до 4 тыс знаков без пробелов

Высокая уникальность – от 95%, проверка Advego с шинглом 3