Есть несколько сотен обучающего видео на сайте. Необходимо написать текстовое описание под 100 видео Алгоритм действий 1. Смотрите видео 2. Пишите своими словами описание к видео, о чем конкретно идет речь в видеоуроке. Текст должен быть нормальным, читабельным, без воды. Уникальность ...
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Здравствуйте!
Ищем копирайтера для статей новогодней тематики общеинформационного характера (никаких seo-требований, вписывания ключевых слов и так далее не нужно), темы в большинстве своем простейшие – мода/красота/оформление интерьера/рукоделие.
Поскольку в плане более 50 статей, ищем 2 человек – либо 1, но способного
выполнять большой объем работ.
Требования и условия:
Оплата – 50 руб/1 тыс знаков без пробелов, только Webmoney
Никакой предоплаты (но возможна оплата постатейно)
Объем 1 статьи – от 3 до 4 тыс знаков без пробелов
Высокая уникальность – от 95%, проверка Advego с шинглом 3
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