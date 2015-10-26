Ищем копирайтера для статей новогодней тематики

КопирайтингЗавершен38 заявок369 просмотров
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Здравствуйте!

Ищем копирайтера для статей новогодней тематики общеинформационного характера (никаких seo-требований, вписывания ключевых слов и так далее не нужно), темы в большинстве своем простейшие – мода/красота/оформление интерьера/рукоделие.

Поскольку в плане более 50 статей, ищем 2 человек – либо 1, но способного

выполнять большой объем работ.

Требования и условия:

Оплата – 50 руб/1 тыс знаков без пробелов, только Webmoney

Никакой предоплаты (но возможна оплата постатейно)

Объем 1 статьи – от 3 до 4 тыс знаков без пробелов

Высокая уникальность – от 95%, проверка Advego с шинглом 3

8 лет назад
T_Smirnova
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Dominges
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
С Надеждой работаю уже не в первый раз по разнонаправленным "женским" темам и качеством текстов неизменно остаюсь довольна - безусловно, как копирайтер Надежда значительно лучше большинства исполнителей и абсолютно заслуживает самой высокой оценки и оплаты. Отдельно хочу отметить почти идеальную грамотность и стилистику - статьи Надежды практически не надо проверять, настолько все хорошо.
Второй раз работаем с Татьяной и, как всегда, сотрудничеством я очень довольна. Татьяна обеспечивает достойную и своевременную оплату, а также вполне приемлемые требования к статьям. К тому же, она очень приятный в общении человек! :) Рекомендую!
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