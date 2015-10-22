Необходимо сделать рерайт, от 1000 до 2000 знаков на статью. Статьи должны быть уникальные и легко читаемые.
Написать обзорную статью о сервисе интернет-конкурсов для художников
КопирайтингЗакрыт5 заявок164 просмотра
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Коллеги, здравствуйте!
Необходимо написать обзорную статью о сервисе интернет-конкурсов для художников - CGHell.com
Объем статьи 2500-3500 символов без пробелов. Уникальность 100%. Проверяю уникальность по text.ru
Обязательное условие:
Для исполнения нужен автор зарегистрированный на пикабу и имеющий положительный рейтинг.
Ключевики, которые необходимо использовать:
сайт конкурсы художников - 1 раз
конкурсы для художников - 1 раз
международные конкурсы для художников - 1 раз
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Желательно, чтобы были прямые вхождения, но можно склонять и менять слова местами, чтобы читалось органично. Главное, чтобы все слова ключевого запроса были в одном предложении.
Один ключевой запрос на 1000 символов.
Один раз упомянуть сайт CGHell (без ".com).
8 лет назад
Алексей Найденов-казанцев nochnoy13
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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- Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад