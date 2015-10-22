Коллеги, здравствуйте!

Необходимо написать обзорную статью о сервисе интернет-конкурсов для художников - CGHell.com

Объем статьи 2500-3500 символов без пробелов. Уникальность 100%. Проверяю уникальность по text.ru

Обязательное условие:

Для исполнения нужен автор зарегистрированный на пикабу и имеющий положительный рейтинг.

Ключевики, которые необходимо использовать:

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Желательно, чтобы были прямые вхождения, но можно склонять и менять слова местами, чтобы читалось органично. Главное, чтобы все слова ключевого запроса были в одном предложении.

Один ключевой запрос на 1000 символов.

Один раз упомянуть сайт CGHell (без ".com).