Необходимо написать 10 статей для автомобильного сайта. ТЗ есть на все. Нужно писать хотя бы 1-2 статьи в день, лучше больше. Статьи в среднем 5-6 тысяч символов. Оплата - 40 рублей за 1000 символов. Требования дам в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать рерайт, от 1000 до 2000 знаков на статью. Статьи должны быть уникальные и легко читаемые.
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