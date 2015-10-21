Нужны тексты различных тематик

Необходимо написать 10 статей для автомобильного сайта. ТЗ есть на все. Нужно писать хотя бы 1-2 статьи в день, лучше больше. Статьи в среднем 5-6 тысяч символов. Оплата - 40 рублей за 1000 символов. Требования дам в личку.