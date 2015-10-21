Копирайт. Мед тематика

Для сайта музыкальных новостей требуется Рерайте. Нужно готовить и публиковать различные музыкальные новости на сайт через Wordpress (вставка одного изображения/Видео к каждой новости, указание ключевых слов). Формат написания новостей MarkDown. Статьи должны быть уникальными по etxt антиплагиат ...
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Ищу копирайтера с профильным образованием.
Медицинская и околомедицинская тематика (сайты по болезням глаз, спины, сайты по течению беременности и др.)
Важно: при отклике на проект присылайте скан диплома об образовании (оно должно быть профильное (!), медицинское (!). Вышка или средне-специальное значения не имеет.
Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов - 50р
На каждый текст будет дано тех задание.
Пример тех задания можно посмотреть тут: https://goo.gl/hG72Wj
Для проверки соответствия текст тех заданию будет предоставлен специальный сервис, который сделает за вас это автоматически.
Требования к уникальности: уникальность не ниже 90% проверка с помощью http://text.ru
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