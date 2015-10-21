Копирайт. Мед тематика

КопирайтингЗакрыт19 заявок647 просмотров
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Ищу копирайтера с профильным образованием.

Медицинская и околомедицинская тематика (сайты по болезням глаз, спины, сайты по течению беременности и др.)

Важно: при отклике на проект присылайте скан диплома об образовании (оно должно быть профильное (!), медицинское (!). Вышка или средне-специальное значения не имеет.

Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов - 50р

На каждый текст будет дано тех задание.

Пример тех задания можно посмотреть тут: https://goo.gl/hG72Wj

Для проверки соответствия текст тех заданию будет предоставлен специальный сервис, который сделает за вас это автоматически.

Требования к уникальности: уникальность не ниже 90% проверка с помощью http://text.ru

8 лет назад
eks-promo
Евгений 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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