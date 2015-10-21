Сделать рерайт трех статей

КопирайтингЗавершен16 заявок259 просмотров
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Добрый вечер, дорогие фрилансеры!

Необходимо сделать рерайт трех маленьких статей. Файл прилагаю. Уникальность от 90%. Предлагайте цены. Желательно управиться до вечера 21.10. 

8 лет назад
Lubimskaya89
Ольга 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Dominges
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Однозначно рекомендую! Работой очень довольна: все качественно и в срок!
Ольга очень порядочный заказчик с абсолютно адекватными требованиями. Рекомендую всем фрилансерам к сотрудничеству!
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