Тексты для Интернет-магазина

КопирайтингЗакрыт21 заявка262 просмотра
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Нужны тексты для описания категорий в интернет-магазине фильтров для воды. Уникальность от 98%. Прошу указывать цену за 1000 збп.

8 лет назад
xamtal
Леонид 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
goodtexts2007
Макс 
45 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов(-1)
8 лет назад
$15
3 дня
Пропал, когда нужно было сдавать работу, хотя перед этим говорил, что почти все готово. На сообщения не отвечает. Из за него проект встал. Не рекомендую к нему обращаться
Было такое, каюсь. Форс-мажорные обстоятельства, - именно из-за них и сорвал проект заказчика. Заболел близкий человек, там дело дошло до вызова скорой помощи и экстренной операции. А мне пришлось бросить все дела и ехать в другой город, чтобы разобраться в ситуации, оплатить все необходимые расходы и решить другие проблемы. Вот так вот все и вышло. Но у меня не было другого выхода.
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