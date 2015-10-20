Тексты для Интернет-магазина

Было такое, каюсь. Форс-мажорные обстоятельства, - именно из-за них и сорвал проект заказчика. Заболел близкий человек, там дело дошло до вызова скорой помощи и экстренной операции. А мне пришлось бросить все дела и ехать в другой город, чтобы разобраться в ситуации, оплатить все необходимые расходы и решить другие проблемы. Вот так вот все и вышло. Но у меня не было другого выхода.