Для владельцев ЭКШН КАМЕР

КопирайтингЗавершен3 заявки235 просмотров
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Только для владельцев экшн камер!

Суть задания очень проста в личной переписки мы обсуждаем, что вы можете мне предложить и пишите свой отзыв, обзор, инструкция о любой экшн камере

Приветстуються фотоинструкции, видеоинструкции, уроки по работе с видеозаписями!

Вы так же можете предложить снять уникальный видеоматериал!

Все материалы должны быть уникальными если это текст то проверка по адвего не ниже 95% уникальности

8 лет назад
zerosoul
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
KristyHELIOS
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Спасибо Кристине за выполненное задание, бонусом стали фотографии, которая она приложила к отзыву.
Приятный и лёгкий в общении заказчик. Обширно расписал суть работы, ответил на все возникшие вопросы. Благодарю за интересное задание)
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