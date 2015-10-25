5 страниц рерайта по кондиционерам

Нужен толковый копирайтер для постоянной работы. Тематика сайта – мобильные приложения Android. Дополнительные темы – восстановление удаленных данных, инструкции для пользователей ПК. Основные требования к кандидатам: [list=1][*]Грамотность. Если вы плохо знаете русский язык и допускаете грубые ошибки, ...
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Добрый день.
Требуется рерайт 5 страниц по кондиционерам
10 у/е срок 2 дня
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