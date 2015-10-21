Рерайт текста (SEO тематика)

КопирайтингЗавершен1 заявка142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть текст об оптимизации интернет-магазина. Необходимо выполнить качественный рерайт - в моем понимании, это текст который будет 100% уникален, сохранит смысл и останется технически грамотным.

При проверке в сервисе https://miratext.ru/seo_analiz_text - основными словами должны быть оптимизация, продвижение, интернет-магазин, и словосочетания с ними.  

Рекомендуемая "тошнота"

P.S. Уважаемые рерайтеры, если вы не знакомы с темой продвижения, не тратьте плиз свое и мое время, спасибо!

Рерайт текста
8 лет назад
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SK-Roscherk
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$14
1 день
Работа выполнена в срок и с надлежащим качеством! Все сделано правильно и с первого раза, что порадовало! Рекомендую!
Спасибо Артему за интересный проект, четко очерченную задачу и своевременную оплату. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Ответственный рерайтер

    $300

    Необходим ответственный рерайтер девушка для рерайта партии статей. Оплата Webmoney (WMR) – 14 рублей за 1000 знаков б.п., исходник предоставляю, темы не сложные. Тематики различны: психология, отношения, любовь, советы, бизнес, документация и т.д! Главное – ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется написать продающие письмо для E-mail-рассылки

    Только для ох...ныхкопирайтеров !!! Требование:письмо должно бытьмах.продающим, иметь мах. высокий % открываемости, прочтения и кликов на ссылки указанного в нем сайта (переходов) Если качество работы навыходе нас устроит - будем сотрудничать, уже долгосрочно Черновик с наброскамитекста уже есть Ничего придумывать ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание текстов сценариев 5 штук

    Написание тестов сценариев для 5 видеороликов Длительность роликов 5 мин, 1 мин, 1мин, 1 мин, 1мин Пример ТЗ для одного из роликов: · Задача: рассказать о работе государственного рынка, об удобстве ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменить стиль текста ( школьная программа )

    Добрый вечер! Т.к мои знания русского на уровне интуиции :D , да и нет времени мне этим заниматься, обращаюсь к вам, ув.фрилансеры, необходимо решить следующую задачу:  Перевести простой текст из публицистического стиля в любой другой ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • КП для сайта

    Требуется написать КП для сайта avacase.ru . Требуется написать оригинально, интересно и лаконично, без дизайна, можно до 1000 знаков.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать уникальное описание товара и добавить товары

    Есть сайт, нужно добавить описание для товара с запросами, а так же товар на него. Часть товара есть, но после создание нормальной карточки товара все поехало, нужно по новому добавить товар на сайт.  Товара порядка ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 5 статей на тему похудения

    Нужно 5 статей по 2000 символов каждая на тему «Лучший способ сбросить лишний вес».  Каждая статья раскрывает какой-то один конкретный способ похудения. Способы на ваш выбор, ищите в интернете. Требования:1.      Тезисы должны быть четкими, понятными, без лишней воды, ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад