Рерайт текста (SEO тематика)

Есть текст об оптимизации интернет-магазина. Необходимо выполнить качественный рерайт - в моем понимании, это текст который будет 100% уникален, сохранит смысл и останется технически грамотным.

При проверке в сервисе https://miratext.ru/seo_analiz_text - основными словами должны быть оптимизация, продвижение, интернет-магазин, и словосочетания с ними.

Рекомендуемая "тошнота"

P.S. Уважаемые рерайтеры, если вы не знакомы с темой продвижения, не тратьте плиз свое и мое время, спасибо!