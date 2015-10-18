Написать продающий текст на членство в закрытом клубе худеющих

Нужно написать текст, продающий платный доступ к закрытому сообществу стройнеющих.

Клуб находится тут http://club-minus60.ru/

В нем есть бесплатный тариф, а нам надо убедить людей, что им нужен платный тариф.

Там несколько цен в зависимости от уровня поддержки и плотности работы с клиентом.

Минимальный пакет стоит 700р. в месяц.

Все цены, пакеты и что входит в какой пакет написано здесь https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D519w6u5ZwdUYqV02On0WAzwKNg2d75EU9_xVIf2sXg/edit?usp=sharing

Текст должен быть длинный. Классический продающий текст. По примеру http://monthlymentorclub.com/

Если сможете сделать вместе с версткой то хорошо, если нет, то готов и просто текст купить, а на дизайн и верстку потом найти дизайнера. Но лучше под ключ - с дизайном и версткой.

Напишите, пожалуйста, Ваши цену, сроки и примеры аналогичных работ.