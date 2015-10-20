Текст для лендинга

Требуется сделать макет в формате текстовом для лендинга аутсорс hr услуг

Имеется бриф на 7-8 стр...

Это все нужно раскидать по блокам на лендинг и написать продающие текста

От вас примеры работ и стоимость?

На задание дается: 7-8 часов