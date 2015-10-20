Текст для лендинга

$17
КопирайтингЗакрыт2 заявки189 просмотров
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Требуется сделать макет в формате текстовом для лендинга аутсорс hr услуг

Имеется бриф на 7-8 стр... 

Это все нужно раскидать по блокам на лендинг и написать продающие текста 

От вас примеры работ и стоимость? 

На задание дается: 7-8 часов 

8 лет назад
unimobkz
34 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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