Требуется рерайтер со знанием CMS Wordpress

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Для сайта музыкальных новостей требуется Рерайте.
Нужно готовить и публиковать различные музыкальные новости на сайт через Wordpress (вставка одного изображения/Видео к каждой новости, указание ключевых слов). Формат написания новостей MarkDown.
Статьи должны быть уникальными по etxt антиплагиат или text.ru (от 80%).
Оплата 30р за килознак. Раз в неделю на yandex.Money, PayPal.
Объем работы — в среднем на 30000 знаков в неделю.
Требования к исполнителю:
1. Грамотное написание материалов
2. Знание тематики сайта
3. Ответственность и аккуратность
Надеюсь на продолжительное и продуктивное сотрудничество.
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