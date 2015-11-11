Требуется рерайтер со знанием CMS Wordpress

Для сайта музыкальных новостей требуется Рерайте.

Нужно готовить и публиковать различные музыкальные новости на сайт через Wordpress (вставка одного изображения/Видео к каждой новости, указание ключевых слов). Формат написания новостей MarkDown.

Статьи должны быть уникальными по etxt антиплагиат или text.ru (от 80%).

Оплата 30р за килознак. Раз в неделю на yandex.Money, PayPal.

Объем работы — в среднем на 30000 знаков в неделю.

Требования к исполнителю:

1. Грамотное написание материалов

2. Знание тематики сайта

3. Ответственность и аккуратность

Надеюсь на продолжительное и продуктивное сотрудничество.