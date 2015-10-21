Ищу копирайтера на долгосрочное сотрудничество

КопирайтингЗакрыт155 заявок2016 просмотров
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Ищу копирайтера на долгосрочное сотрудничество. Необходимо писать статьи для блога, посвященного здоровому питанию, диетам, похудению, фитнесу, уходу за собой.

Статьи нужно писать от 15 штук в месяц (можно и больше, это зависит от вас) с размером 4000–7000 символов. ТЗ у меня хватит на долго.

По оплате:

- базовая ставка для начала 40 руб за 1000 знаков без пробелов

- когда сработаемся, то будут премии за качество и просто. Подробней о системе премий расскажу кандидатам.

- оплата раз в неделю

Дальнейшие детали в личной переписке.

Жду ваших предложений!

ЗЫ: сначала я дам каждому кандидату тестовую статью на 5000 знаков.

Работа будет оплачена в 100 руб всем кто выполнит задание в соответствии со всеми требованиями и сроками.

ЗЫ2: первый тест на внимательность :) В ответе на проект прошу написать фразу – " да я прочитал (а) и понимаю, что написано в описании проекта".

ЗЫ3: отвечайте на вакансию, а не пишите в личку. Всех кто пишет в личку буду заносить в " черный список" даже не читая

8 лет назад
olia_solo
Ольга 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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