Рерайтинг вебсайта на английском языке

Для сайта музыкальных новостей требуется Рерайте. Нужно готовить и публиковать различные музыкальные новости на сайт через Wordpress (вставка одного изображения/Видео к каждой новости, указание ключевых слов). Формат написания новостей MarkDown. Статьи должны быть уникальными по etxt антиплагиат ...
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Требуется сделать рерайт текста для landing page размещенной по этой ссылке http://state.929website.com/
Текст написан на английском и его следует переписать так же на английском изменив все названия на название нашей компании, однако необходимо полностью сохранить смысловую составляющую каждого абзаца. По объему текст так же должен соотвествовать оригинальному.
Просим обращаться только опытных копирайтеров со совободным знанием живого английского языка, своевременная и достойная оплата гарантированы.
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