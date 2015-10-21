Рерайтинг вебсайта на английском языке

КопирайтингЗакрыт6 заявок122 просмотра
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Требуется сделать рерайт текста для landing page размещенной по этой ссылке http://state.929website.com/

Текст написан на английском и его следует переписать так же на английском изменив все названия на название нашей компании, однако необходимо полностью сохранить смысловую составляющую каждого абзаца. По объему текст так же должен соотвествовать оригинальному.

Просим обращаться только опытных копирайтеров со совободным знанием живого английского языка, своевременная и достойная оплата гарантированы.

8 лет назад
realseti13
37 летСША
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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