Рерайтинг вебсайта на английском языке

Требуется сделать рерайт текста для landing page размещенной по этой ссылке http://state.929website.com/

Текст написан на английском и его следует переписать так же на английском изменив все названия на название нашей компании, однако необходимо полностью сохранить смысловую составляющую каждого абзаца. По объему текст так же должен соотвествовать оригинальному.

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