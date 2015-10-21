Написать 20 описаний для сайта про медицину

Необходимо написать 20 разных текстов.

В текст необходимо профессионально включать ключевые фразы, которые будут выданы для каждой страницы в отдельности. Тексты по 1500 символов.

Обязательно все ключи должны хорошо читаться.

Отсутствовать любые грамматические и синтаксические ошибки.

Минимальная уникальность текста 95%.

Также текст должен быть структурирован по заголовкам из некоторых ключевых фраз - образец будет выдан.

Рассматриваем кандидатов с хорошей письменной речью и хорошими знаниями в области медицины. Готовы платить до 50р. за текст. Предлагайте свои кандидатуры и примеры статей.