Написать 20 описаний для сайта про медицину

$15
КопирайтингЗакрыт17 заявок428 просмотров
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Необходимо написать 20 разных текстов.

В текст необходимо профессионально включать ключевые фразы, которые будут выданы для каждой страницы в отдельности. Тексты по 1500 символов.

Обязательно все ключи должны хорошо читаться.

Отсутствовать любые грамматические и синтаксические ошибки.

Минимальная уникальность текста 95%.

Также текст должен быть структурирован по заголовкам из некоторых ключевых фраз - образец будет выдан.

Рассматриваем кандидатов с хорошей письменной речью и хорошими знаниями в области медицины. Готовы платить до 50р. за текст. Предлагайте свои кандидатуры и примеры статей.

8 лет назад
DivSeo
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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