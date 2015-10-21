Необходимо добавить новый товар на сайт ИМ детских игрушек.

КопирайтингЗакрыт8 заявок210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо дополнить ассортимент интернет-магазина товаров для детей. 

Выполнить необходимо до нового года. 

Перечень необходимых работ – внести в карточку товара название, цену, найти в интернет фотографии и описание товара, выполнить рерайтинг описания.   

В карточке товара необходимо заполнить следующие поля: артикул, наименование, цена, вес, поставщик, производитель, пол, возраст, страна. Большинство полей-выпадающий список. По количеству фото нет ограничений, можно добавлять до 10. Но обычно 1-2 . не часто бывает большее кол-во.   

Сайт на Битрикс/Bitrix.   

Вашу стоимость указывайте, пожалуйста, за карточку товара, а не за кол-во символов.   

От вас жду примеров работ по данной тематике.   

Подробное ТЗ на заполнение:  https://docs.google.com/document/d/1yFcI7u39xj_XasgchPmEL7EErdhCLPwB9siIY6uOiR0/edit#heading=h.lrkjqawcx19c

8 лет назад
romcola
Роман 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Копирайт. Мед тематика

    Ищу копирайтера с профильным образованием. Медицинская и околомедицинская тематика (сайты по болезням глаз, спины, сайты по течению беременности и др.) Важно: при отклике на проект присылайте скан диплома об образовании (оно должно быть профильное (!), медицинское (!). ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Салон красоты

    Требуются грамотные люди для написание статей по тематике салона красоты. Обязательное условия: Исключительное знание русского языка, ориентированность в тематике, опыт написание продающихся текстов, портфолио ТЗ предоставляется. Оплата от 70 руб./1000 знаков без пробелов на WMR (по факту).

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ищу копирайтера на долгосрочное сотрудничество

    Ищу копирайтера на долгосрочное сотрудничество. Необходимо писать статьи для блога, посвященного здоровому питанию, диетам, похудению, фитнесу, уходу за собой. Статьи нужно писать от 15 штук в месяц (можно и больше, это зависит от вас) с размером ...

    Копирайтинг155 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайтинг вебсайта на английском языке

    Требуется сделать рерайт текста для landing page размещенной по этой ссылке http://state.929website.com/ Текст написан на английском и его следует переписать так же на английском изменив все названия на название нашей компании, однако необходимо полностью сохранить смысловую ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать рерайт трех статей

    Добрый вечер, дорогие фрилансеры! Необходимо сделать рерайт трех маленьких статей. Файл прилагаю. Уникальность от 90%. Предлагайте цены. Желательно управиться до вечера 21.10.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать 20 статей по заданной структуре для сайта металл

    $50

    Необходимо написать 20 статей для сайта по тематике металлопрокат. [u]Типовая структура[/u] Структура О изделии Прайс Технические характеристики Сертификаты и ГОСТы [b]На задачу выделено: 8 часов[/b] Стоимость 1 часа – 250р или 100р/1000 символов. Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в [b][u]SKYPE[/u][/b] (в ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад