Необходимо добавить новый товар на сайт ИМ детских игрушек.

Необходимо дополнить ассортимент интернет-магазина товаров для детей.

Выполнить необходимо до нового года.

Перечень необходимых работ – внести в карточку товара название, цену, найти в интернет фотографии и описание товара, выполнить рерайтинг описания.

В карточке товара необходимо заполнить следующие поля: артикул, наименование, цена, вес, поставщик, производитель, пол, возраст, страна. Большинство полей-выпадающий список. По количеству фото нет ограничений, можно добавлять до 10. Но обычно 1-2 . не часто бывает большее кол-во.

Сайт на Битрикс/Bitrix.

Вашу стоимость указывайте, пожалуйста, за карточку товара, а не за кол-во символов.

От вас жду примеров работ по данной тематике.

Подробное ТЗ на заполнение: https://docs.google.com/document/d/1yFcI7u39xj_XasgchPmEL7EErdhCLPwB9siIY6uOiR0/edit#heading=h.lrkjqawcx19c