Необходимо добавить новый товар на сайт ИМ детских игрушек.

Ищу копирайтера с профильным образованием. Медицинская и околомедицинская тематика (сайты по болезням глаз, спины, сайты по течению беременности и др.) Важно: при отклике на проект присылайте скан диплома об образовании (оно должно быть профильное (!), медицинское (!). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо дополнить ассортимент интернет-магазина товаров для детей.
Выполнить необходимо до нового года.
Перечень необходимых работ – внести в карточку товара название, цену, найти в интернет фотографии и описание товара, выполнить рерайтинг описания.
В карточке товара необходимо заполнить следующие поля: артикул, наименование, цена, вес, поставщик, производитель, пол, возраст, страна. Большинство полей-выпадающий список. По количеству фото нет ограничений, можно добавлять до 10. Но обычно 1-2 . не часто бывает большее кол-во.
Сайт на Битрикс/Bitrix.
Вашу стоимость указывайте, пожалуйста, за карточку товара, а не за кол-во символов.
От вас жду примеров работ по данной тематике.
Подробное ТЗ на заполнение: https://docs.google.com/document/d/1yFcI7u39xj_XasgchPmEL7EErdhCLPwB9siIY6uOiR0/edit#heading=h.lrkjqawcx19c
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