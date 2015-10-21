Написать 30 статей про маски для лица

КопирайтингЗакрыт7 заявок317 просмотров
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Требуется автор для написания 30 информационных статей на тему масок для лица.

Статьи с использованием SEO ключей.

Посредников просьба не беспокоить, ищем автора напрямую.

Требования:

- только девушки;

-в идеале - с опытом косметолога или хорошо разбирающиеся в теме (предоставьте доказывающие это факты);

-умение глубоко прорабатывать темы, делать на самом деле уникальный и полезный контент, а не рерайт в десятой степени;

-умение структурировать информацию: делить текст подзаголовками 2-го и 3-го уровней, делать списки, подавать информацию в таблицах;

-статьи, повторяющие тексты конкурентов не допустимы, вы должны добавить что-то свое или подать информацию так, как никто другой (более удобно, более глубоко и т.д.);

- умение писать без "воды".

Другие требования - в подробном ТЗ, которое будет дано при выборе автора. Объем одной статьи - 5-12 тыс. знаков (при необходимости можно увеличивать, если для раскрытия темы не хватает данного объема).

Оплата - от 50 руб. за тыс. символов без пробела, с повышением в зависимости от качества выдаваемого вами контента после 2-3 статей.

Жду ваши предварительные заявки. От тех, кто оставил заявку, мне нужна информация в приватные сообщения:

-ваш возраст, город откуда вы, образование;

-опыт работы + примеры работ в виде ссылок на работающие сайты.

8 лет назад
Agena
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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