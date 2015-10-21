Написать 30 статей про маски для лица

Ищу копирайтера с профильным образованием. Медицинская и околомедицинская тематика (сайты по болезням глаз, спины, сайты по течению беременности и др.) Важно: при отклике на проект присылайте скан диплома об образовании (оно должно быть профильное (!), медицинское (!). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется автор для написания 30 информационных статей на тему масок для лица.
Статьи с использованием SEO ключей.
Посредников просьба не беспокоить, ищем автора напрямую.
Требования:
- только девушки;
-в идеале - с опытом косметолога или хорошо разбирающиеся в теме (предоставьте доказывающие это факты);
-умение глубоко прорабатывать темы, делать на самом деле уникальный и полезный контент, а не рерайт в десятой степени;
-умение структурировать информацию: делить текст подзаголовками 2-го и 3-го уровней, делать списки, подавать информацию в таблицах;
-статьи, повторяющие тексты конкурентов не допустимы, вы должны добавить что-то свое или подать информацию так, как никто другой (более удобно, более глубоко и т.д.);
- умение писать без "воды".
Другие требования - в подробном ТЗ, которое будет дано при выборе автора. Объем одной статьи - 5-12 тыс. знаков (при необходимости можно увеличивать, если для раскрытия темы не хватает данного объема).
Оплата - от 50 руб. за тыс. символов без пробела, с повышением в зависимости от качества выдаваемого вами контента после 2-3 статей.
Жду ваши предварительные заявки. От тех, кто оставил заявку, мне нужна информация в приватные сообщения:
-ваш возраст, город откуда вы, образование;
-опыт работы + примеры работ в виде ссылок на работающие сайты.
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