Ищу копирайтера с профильным образованием. Медицинская и околомедицинская тематика (сайты по болезням глаз, спины, сайты по течению беременности и др.) Важно: при отклике на проект присылайте скан диплома об образовании (оно должно быть профильное (!), медицинское (!). ...
Тексты для сайта компании, предоставляющей юридические услуги
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Оплата 100 р/1000 знаков.
~25к символов. Требуется понимание тематики.
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