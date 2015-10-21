Написание статей на сайт по монетизации

Привет копирайтер! Наша студия давненько работает, но как "сапожник без сопог") В общем на главную страницу нужны текста, не просто продающие, а реально интересные, которые будет приятно читать нашим клиентам. Пример стилистики который нравится. Написан очень дружественно и ...