Нужно писать простые комментарии под роликами на youtube.

Ищу копирайтера на долгосрочное сотрудничество. Необходимо писать статьи для блога, посвященного здоровому питанию, диетам, похудению, фитнесу, уходу за собой. Статьи нужно писать от 15 штук в месяц (можно и больше, это зависит от вас) с размером ...