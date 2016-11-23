Интернет-магазин (ocStore 2.3) на двух языках. Нужно найти самый оптимальный вариант загрузки товаров. Приветствуется наличие модуля загрузки у исполнителя. Нужно загрузить товары из файлов https://velofm.webra.cloud/data/yml_catalog.xml - с данного файла нужно ...
- $40Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть магазин на ocStore 2.3.0.2.3 - https://izhmoto18.ru . Макет - https://drive.google.com/file/d/1qp_jZ04yj1AxFN1-uOnivtDYn1wcXp3-/view?usp=sharing Нужно внести некоторые доработки. 1.Добавить мультиязычность , сайт должен загружаться на УКР. языке. вывод Горизонтального меню, текстовые элементы ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно внести правки в существующий интернет магазин, ТЗ готовится. Ищем человека. Магазин сделан на шаблоне "journal" Нужен человек с опытом работы в "journal". Оставляйте заявки. Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Тематика -> межкомнатные двери. Исходник – предоставлю. Цена 13-18 грн. Пишите Ваши контакты (Skype или VK)— отвечу быстро. Оплачулюбым удобным методом. Спасибо.Рерайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать интернет-магазин на Opencart 2 с адаптивом (компьютер, нетбук, планшет, телефон). Видео (логика работы) - https://youtu.be/vKErB7RZdJI ТЗ - https://yadi.sk/i/ynui68mX3NHE42 Макеты - https://yadi.sk/d/ftT589S33NHE3X (PSD файлы - есть) Перед указание сроков детально просмотрите ТЗ и логику ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Тематика -> межкомнатные двери. Исходник – предоставлю. Цена 7-15 грн. Пишите Ваши контакты (Skype или VK)— отвечу быстро. Оплачулюбым удобным методом. Спасибо.Рерайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать интернет-магазин дверей на Opencart с адаптивом. Верстка + доработка и импорт базы с WP ( с существующего магазина - www.dzadoor.ru ). Весь функционал описан в роликах (сложные моменты, можно пересмотреть). Есть вопросы по реализации ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть существующий макет магазина (покажу по запросу), нужноего перерисовать под другую тематику. Приветствуются новички, если ранее не занимались дизайном сайтов - поможем. Пишите Ваши контакты (Skype или VK)— отвечу быстро. Оплачу любым удобным методом. ...Баннеры17 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть наброски landing page на бумаге. Нужно создать протатипсайта. Приветствуются новички. Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — отвечубыстро. Оплачу любымудобным методом. Спасибо.Веб-программирование16 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Есть сайты чайной тематики – требуется сделатьстатьи уникальными. Приветствуются новички. Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — отвечу быстро. Оплачу любымудобным методом. Спасибо.Рерайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно поправить некоторые ошибки в существующем магазине инатянуть новый адаптивный дизайн. Всё подробности и задание в ролике - https://goo.gl/diKqA7 . Снулевым рейтингом и без портфолио – просьба не писать. Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно записать видео отзыв в виде интервью в скайпе (10-15 минут). Требование к исполнителю : мужской пол старше 23 лет. Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — отвечу быстро. Оплачу любым удобным методом. Спасибо.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Приветствую. Есть сайт - http://yks.in.ua нужно его пересоздать программой Adobe Muse (желательно СС 2017). Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — отвечу быстро. Оплачу любым удобным методом. СпасибоСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть личная страница и бизнес страница в фейсбуке. Нужно заполнить и настроить страницы, у посетителей не должно быть ощущения что страницы «брошенные» Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — отвечу быстро. Оплачу любым удобным ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать цветокоррекцию видео (максимум 30 секунд) в Sony Vegas Pro 13 и почиститьшумы (если это возможно и принесет положительный результат), подобрать несколько фонов для наложения на хромакей (ролики бизнес тематики). По итогам предоставить настройки корректора. ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать PSD шаблон для дизайна сайта по примеру. Все подробности расскажуисполнителю. Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — отвечу быстро. Оплачу любым удобным методом. Спасибо.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать страницы и группы в социальных сетях одноклассникии Facebook.ru и сделать первичное заполнение. Все подробности расскажу исполнителю. Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — отвечу быстро. Оплачу любым удобным методом. Спасибо.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно ответить на комментарии под роликами на ютуб. К исполнителю есть некоторые требования: грамотность, быстрый набор тексты и хороший интернет. Отвечать нужно будет под диктовку в режиме on-line. Пишите Ваши контакты (Skype илиVK) — отвечу ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать дизайн для магазина по продаже чай. Пример в вложении. ПишитеВаши контакты (Skype илиVK) — отвечу быстро. Оплачу любым удобным методом. Спасибо.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужноперенести товары с интернет-магазина на новый магазин на OpenCart. Объем 2000 позиций. Есть названиетоваров и категории, отсутствуют фото . Фото нужно найти в интернете. ПишитеВаши контакты (Skype илиVK) — отвечу быстро. Оплачу любым удобным методом. ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад