Есть личная страница и бизнес страница в фейсбуке. Нужно заполнить и настроить страницы, у посетителей не должно быть ощущения что страницы «брошенные» Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — отвечу быстро. Оплачу любым удобным ...