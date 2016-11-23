viviza

Виктор viviza

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно загрузить товары (XML файл) в магазин на OpenCart

    $40

    Интернет-магазин (ocStore 2.3) на двух языках. Нужно найти самый оптимальный вариант загрузки товаров. Приветствуется наличие модуля загрузки у исполнителя. Нужно загрузить товары из файлов https://velofm.webra.cloud/data/yml_catalog.xml - с данного файла нужно ...

    ocStoreOpencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно доработать магазин на OpenCart (установка модуля + верстка)

    Есть магазин на ocStore 2.3.0.2.3 - https://izhmoto18.ru . Макет - https://drive.google.com/file/d/1qp_jZ04yj1AxFN1-uOnivtDYn1wcXp3-/view?usp=sharing Нужно внести некоторые доработки. 1.Добавить мультиязычность , сайт должен загружаться на УКР. языке. вывод Горизонтального меню, текстовые элементы ...

    ocStoreOpencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно поправить OpenCart, шаблон "journal"

    Нужно внести правки в существующий интернет магазин, ТЗ готовится. Ищем человека.  Магазин сделан на шаблоне "journal"  Нужен человек с опытом работы в "journal". Оставляйте заявки.  Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — ...

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сделать рерайт статьи.

    Тематика -&gt; межкомнатные двери. Исходник – предоставлю. Цена 13-18 грн. Пишите Ваши контакты (Skype или VK)— отвечу быстро. Оплачулюбым удобным методом. Спасибо.

    Рерайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно создать магазин на Opencart 2

    Нужно создать интернет-магазин на Opencart 2 с адаптивом (компьютер, нетбук, планшет, телефон). Видео (логика работы) - https://youtu.be/vKErB7RZdJI ТЗ - https://yadi.sk/i/ynui68mX3NHE42 Макеты - https://yadi.sk/d/ftT589S33NHE3X (PSD файлы - есть) Перед указание сроков детально просмотрите ТЗ и логику ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сделать рерайт статьи.

    Тематика -&gt; межкомнатные двери. Исходник – предоставлю. Цена 7-15 грн. Пишите Ваши контакты (Skype или VK)— отвечу быстро. Оплачулюбым удобным методом. Спасибо.

    Рерайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно создать магазин на Opencart.

    Нужно создать интернет-магазин дверей на Opencart с адаптивом. Верстка + доработка и импорт базы с WP ( с существующего магазина - www.dzadoor.ru ). Весь функционал описан в роликах (сложные моменты, можно пересмотреть).  Есть вопросы по реализации ...

    OpencartWordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно переделать макет в Photoshop.

    Есть существующий макет магазина (покажу по запросу), нужноего перерисовать под другую тематику. Приветствуются новички, если ранее не занимались дизайном сайтов - поможем. Пишите Ваши контакты (Skype или VK)— отвечу быстро. Оплачу любым удобным методом. ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сделать рерайт статей чайной тематики.

    Здравствуйте. Есть сайты чайной тематики – требуется сделатьстатьи уникальными. Приветствуются новички. Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — отвечу быстро. Оплачу любымудобным методом. Спасибо.

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сверстать шаблон на Opencart и исправить существующие ошибки.

    Нужно поправить некоторые ошибки в существующем магазине инатянуть новый адаптивный дизайн. Всё подробности и задание в ролике - https://goo.gl/diKqA7 . Снулевым рейтингом и без портфолио – просьба не писать. Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Видео отзыв (в виде интервью)

    Нужно записать видео отзыв в виде интервью в скайпе (10-15 минут). Требование к исполнителю : мужской пол старше 23 лет. Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — отвечу быстро. Оплачу любым удобным методом. Спасибо.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно склонировать сайт в Adobe Muse.

    Приветствую. Есть сайт - http://yks.in.ua нужно его пересоздать программой Adobe Muse (желательно СС 2017). Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — отвечу быстро. Оплачу любым удобным методом. Спасибо

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно откорректировать страницы в facebook.

    Есть личная страница и бизнес страница в фейсбуке. Нужно заполнить и настроить страницы, у посетителей не должно быть ощущения что страницы «брошенные» Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — отвечу быстро. Оплачу любым удобным ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сделать цветокоррекцию видео в Sony Vegas Pro 13.

    Нужно сделать цветокоррекцию видео (максимум 30 секунд) в Sony Vegas Pro 13 и почиститьшумы (если это возможно и принесет положительный результат), подобрать несколько фонов для наложения на хромакей (ролики бизнес тематики). По итогам предоставить настройки корректора. ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно создать страницы в социальных сетях.

    Нужно создать страницы и группы в социальных сетях одноклассникии Facebook.ru и сделать первичное заполнение. Все подробности расскажу исполнителю. Пишите Ваши контакты (Skype или VK) — отвечу быстро. Оплачу любым удобным методом. Спасибо.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно ответить на комментарии.

    Нужно ответить на комментарии под роликами на ютуб. К исполнителю есть некоторые требования: грамотность, быстрый набор тексты и хороший интернет. Отвечать нужно будет под диктовку в режиме on-line. Пишите Ваши контакты (Skype илиVK) — отвечу ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно заполнить магазин на OpenCart.

    Нужноперенести товары с интернет-магазина на новый магазин на  OpenCart. Объем 2000 позиций. Есть названиетоваров и категории, отсутствуют фото . Фото нужно найти в интернете. ПишитеВаши контакты (Skype илиVK) — отвечу быстро. Оплачу любым удобным методом. ...

    Opencart
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Cepoeympo
Андрей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Нужно обработать несколько фото формата NEF (яркость, контраст, насыщ)
Всё быстро и по делу. Приятно работать.
Всё получилось отлично. огромное спасибо.
Ответный отзыв
Kentoo
Олег 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Требуется сделать шапку для канала на ютубе.
Приятно было работать, ясные требования, сразу оплатили.
Огромное спасибо за проделаеную работу. Все было быстро и красиво, приятно иметь дело с хорошим человеком. Ещё раз спасибо, побольше клиентов Вам и хороших работа.
Ответный отзыв
Guru_texta
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
$1
10 баллов
10 лет назад
Нужно оставить текстовый комментарий на ютубе.
Отличный заказчик, четко поставил задачу и мгновенно внес оплату.
Всё отлично.
Ответный отзыв
pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Требуется короткий, но «сладкий» текст для продажи услуги.
Рекомендую Виктора, как надежного заказчика и интересного человека! Всегда на связи, задачу ставит четко, быстро оплатил работу. Успехов :)
Всё отлично. Спасибо и удачи!!!
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