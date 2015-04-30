Внимание: Изменено описание вакансии. Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для наполнения сайта контентом. Контент берется в рамках заданных условий (менеджеру дается конкретный город или область для работы). ...
Требуется короткий, но «сладкий» текст для продажи услуги.
Требуется хороший продающий текст для услуги + не больная реклама бренда. Поститься буем в группе в ВК хотелось бы получить вариант который можно сразу разместить (с смайликами и так далее). Пишите Ваши контакты - спасибо.
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