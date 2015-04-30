Требуется короткий, но «сладкий» текст для продажи услуги.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок327 просмотров

Требуется хороший продающий текст для услуги + не больная реклама бренда. Поститься буем в группе в ВК хотелось бы получить вариант который можно сразу разместить (с смайликами и так далее). Пишите Ваши контакты - спасибо.

10 лет назад
viviza
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Всё отлично. Спасибо и удачи!!!
Рекомендую Виктора, как надежного заказчика и интересного человека! Всегда на связи, задачу ставит четко, быстро оплатил работу. Успехов :)

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад