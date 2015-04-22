Контент менеджер с навыками рерайтера(тематика недвижимость)

Внимание: Изменено описание вакансии.

Здравствуйте.

Требуется контент-менеджер для наполнения сайта контентом.

Контент берется в рамках заданных условий (менеджеру дается конкретный город или область для работы).

Менеджер ищет все фирмы занимающиеся указанным видом деятельности в определенном регионе, и добавляет данные о фирме и все позиции на сайт через административную панель. Описания необходимо изменять для получения более менее уникального текста.

Оплата по факту выполненной работы.

Идеальный вариант доп. заработка. При должном усердии и наличии свободного времени заработок может стать для вас основным.

Стоимость одной позиции 0.7USD(если в рублях, то по курсу с яндекса на момент оплаты). Даже если у фирмы всего 1 объект — добавляется фирма и объект. Это обязательное условие. Избирательность в выборе объектов\фирм для заполнения невозможна. Заполняется все подряд.

На заполнение позиции при условии, что человек уже обучен уходит не более 10 минут. Описания рерайтятся.

Использование информации с аналогичных сайтов, собирающих подобные данные строго запрещено. Вы можете использовать подобные сайты только чтобы найти сайт фирмы.

Качество добавляемых объектов контролируется специально обученными людьми.

О качестве, разумеется, договариваемся до начала работы. Покажу что устраивает, что терпимо, что неприемлемо.

Ограничение на минимальное количество символов (с пробелами) на 1 объект: от 800.

На фирму от 1К.

За копипаст сразу расстаемся. Только рерайт.

Ваша зарплата будет зависеть исключительно от производительности вашего труда и свободного времени. Ставка за 1 позицию указана выше.

Оплата киви, вебмани, перевод на карту.

Ищу постоянного партнера (ов) для работы. Работа сама по себе не сложная, просто сами не справляемся с объемами.

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