Требуются копирайтеры на развивающий сайт для детей. Seo-тексты для различных тем - арифметика для детей, русский язык для детей и т.д. Желательно, чтобы у вас были дети и эта тематика была бы ...
Контент менеджер с навыками рерайтера(тематика недвижимость)
Внимание: Изменено описание вакансии.
Здравствуйте.
Требуется контент-менеджер для наполнения сайта контентом.
Контент берется в рамках заданных условий (менеджеру дается конкретный город или область для работы).
Менеджер ищет все фирмы занимающиеся указанным видом деятельности в определенном регионе, и добавляет данные о фирме и все позиции на сайт через административную панель. Описания необходимо изменять для получения более менее уникального текста.
Оплата по факту выполненной работы.
Идеальный вариант доп. заработка. При должном усердии и наличии свободного времени заработок может стать для вас основным.
Стоимость одной позиции 0.7USD(если в рублях, то по курсу с яндекса на момент оплаты). Даже если у фирмы всего 1 объект — добавляется фирма и объект. Это обязательное условие. Избирательность в выборе объектов\фирм для заполнения невозможна. Заполняется все подряд.
На заполнение позиции при условии, что человек уже обучен уходит не более 10 минут. Описания рерайтятся.
Использование информации с аналогичных сайтов, собирающих подобные данные строго запрещено. Вы можете использовать подобные сайты только чтобы найти сайт фирмы.
Качество добавляемых объектов контролируется специально обученными людьми.
О качестве, разумеется, договариваемся до начала работы. Покажу что устраивает, что терпимо, что неприемлемо.
Ограничение на минимальное количество символов (с пробелами) на 1 объект: от 800.
На фирму от 1К.
За копипаст сразу расстаемся. Только рерайт.
Ваша зарплата будет зависеть исключительно от производительности вашего труда и свободного времени. Ставка за 1 позицию указана выше.
Оплата киви, вебмани, перевод на карту.
Ищу постоянного партнера (ов) для работы. Работа сама по себе не сложная, просто сами не справляемся с объемами.
Другие предложения о сотрудничестве также рассмотрим.
Контакт: скайп см профиль
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