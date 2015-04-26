Необходим рерайт 23,5К

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок166 просмотров

Необходим рерайт 23,5К без пробелов, тематика товары для туризма, полимерная глина, уникальность больше 95% по http://text.ru/

10 лет назад
detroy
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$20
3 дня
Работой очень доволен! Все очень быстро и оперативно! Рекомендую
Замечательный заказчик, оплата моментальная. Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

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