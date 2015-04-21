Здравствуйте, коллеги! Требуется наполнение сайта SEO статьями В личку не писать! Отпишу сам Указывайте цену за 1000 символов Всем спасибо!
Копирайт статьи на английском языке
Уважаемые коллеги!
Необходимо написать статью на английском языке на тему "Инновационный менеджмент. Исследование инноваций" объемом 16000 знаков.
В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы, а также прямую ссылку на Ваши работы по копирайтингу на английском языке.
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