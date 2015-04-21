Копирайт для лендинга

Требуется копирайтер для лендинга на тематику "SEO услуги";

В первую очередь интересует не текст на лендинг, а продающий текст. То есть на лендинге должна быть продажа, а не констатация факта.

От вас примеры (обязательно) и предварительные цены. Можете задавать вопросы.