Рерайт описания товаров на английском языке

Необходим человек на регулярный рерайт описаний товаров (обуви) на английском языке по заданной форме. Описания в пределах 500 знаков с пробелами.

Оплата только по PayPal.

От вас стоимость за 1000 знаков с пробелами и количество описаний, которые вы способны сделать в день.