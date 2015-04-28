Описание Android программ

Необходимо описать программы на Android, предварительно проверив их на возможность выводить уведомления в статус бар (уведомления в шторке). Описание программы будет в виде эксель таблицы, с иконкой и скриншотом уведомления к каждой программе.

Пишите срок и цену за одну программу (всего 17) с уведомлением и за просто проверку на уведомления, так как если уведомлений в программе нет, не нужно ее описывать (можно цену за символы). Если есть замена программы, нужно будет ее написать. При согласовании она будет добавлена в таблицу.