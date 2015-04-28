Нужно написать несколько статей на праздничную тематику с заданными ключевыми словами. Уникальность не ниже 96% по адвего. Объем: 1700-2000 знаков на статью. Оплата за каждую статью отдельно: 50 руб. ...
Описание Android программ
Необходимо описать программы на Android, предварительно проверив их на возможность выводить уведомления в статус бар (уведомления в шторке). Описание программы будет в виде эксель таблицы, с иконкой и скриншотом уведомления к каждой программе.
Пишите срок и цену за одну программу (всего 17) с уведомлением и за просто проверку на уведомления, так как если уведомлений в программе нет, не нужно ее описывать (можно цену за символы). Если есть замена программы, нужно будет ее написать. При согласовании она будет добавлена в таблицу.
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