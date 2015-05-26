Статьи на праздничную тематику

Нужно написать несколько статей на праздничную тематику с заданными ключевыми словами.

Уникальность не ниже 96% по адвего.

Объем: 1700-2000 знаков на статью.

Оплата за каждую статью отдельно: 50 руб. за тысячу знаков. Webmoney или через безопасные сделки.

Другие требования — в ТЗ.

Просьба для тех, кто оставит заявку – прислать примеры работ в приватные сообщения.