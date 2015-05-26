Статьи на праздничную тематику

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Завершен30 заявок784 просмотра

Нужно написать несколько статей на праздничную тематику с заданными ключевыми словами.

Уникальность не ниже 96% по адвего.

Объем: 1700-2000 знаков на статью.

Оплата за каждую статью отдельно: 50 руб. за тысячу знаков. Webmoney или через безопасные сделки.

Другие требования — в ТЗ.

Просьба для тех, кто оставит заявку – прислать примеры работ в приватные сообщения.

10 лет назад
MF_05
Ирина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранные исполнители

olesya0904
Олеся 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
15 минут назад
10 лет назад
$1
5 дней
Спасибо!
Спасибо за сотрудничество!
zvv2015
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Спасибо за работу!
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SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$2
1 день
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PapaKarla
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов
10 лет назад
$2
1 день
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Рекомендую как ответственного и надежного заказчика
Ms_Writer
30 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$2
4 дня
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lana_lina
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45 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
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Vladimir_King
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$3
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик! Все своевременно оплачивает! Всегда на связи! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

olesya0904
Олеся 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
15 минут назад
10 лет назад
zvv2015
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
PapaKarla
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов
10 лет назад
Ms_Writer
30 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
lana_lina
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
Vladimir_King
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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