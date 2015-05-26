В приложении текстовый файл. По каждой траве надо сделать рерайт того что так есть, т.е. изложить своими словами, причем надо отсеять лишнее, в идеале только сжато и полезно. Даже если получится меньше 5к результат ...
Статьи на праздничную тематику
Нужно написать несколько статей на праздничную тематику с заданными ключевыми словами.
Уникальность не ниже 96% по адвего.
Объем: 1700-2000 знаков на статью.
Оплата за каждую статью отдельно: 50 руб. за тысячу знаков. Webmoney или через безопасные сделки.
Другие требования — в ТЗ.
Просьба для тех, кто оставит заявку – прислать примеры работ в приватные сообщения.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Копирайтинг57 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать обзор литературы на тему "Буферные устройства мостовых кранов". Интересуют непосредственно тупиковые упоры. Когда начали использовать, какие виды есть, особенности эксплуатации, в какой литературе рассматривались и какими учеными. Так же ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $200
Для сайта адалт тематики требуется написать 100 (+- как договоримся) рассказов на разные темы: - хороший слог - отсутствие комплексов и табу - позитивный настрой - регулярный онлайн - неконфликтность ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт10 лет назад
На долгосрочной основе. Копирайтинг, рерайтинг текстов — продажная информация по продуктам. Наброски и понимание есть. Требуется грамотный подход к каждой теме. Возможность использовать сайты наших зарубежных партнёров, их каталоги и доп. инфо. Знание французского и ...Копирайтинг65 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
• Описание кухонного гаджета с его возможностями, где и как применять, сколько сэкономит времени на кухне, как украсит блюдо, каким хорошим подарком является. • Дополнительные пожелание,будет отправлено в лс исполнителю. • Срок - ...Завершен10 лет назад
- $6
Требуется рерайт имеющегося текста для Главной страницы, с увеличением объема до 5000збп. Основной упор должен быть сделан на выгоды и преимущества для клиентов центра. оплата - 70р. / 1000збп. webmoney R ...Завершен10 лет назад
Нужен крутой продающий текст для лендинга В заявке хотелось бы увидеть пару примеров вашей работы и принципы(порядок работы) которыми пользуетесь при написании текста. Не для новичков!Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо для поисковиков написать пару недорогих статей на тему детской мебели с заданными ключевыми словами. 2-3 тыс. знаков на статью. Для тех кто свободен, желательно в онлайне icq или skype. 60 ...Завершен10 лет назад
Необходимо написать текста для сайта юридической тематики. Уникальность по адвего от 90% / 90%. 50 руб за 1000 зн.Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать оригинальные статьи на русском языке для сайта с использованием имеющихся ключевых слов. На сайте представлена музыка для театральных постановок (в основном детских), тематика статей соответствующая. Длина статей 2500 символов, уникальность должна ...Завершен10 лет назад