Нужен рерайт грамотный по теме лечебных трав

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт57 заявок587 просмотров

В приложении текстовый файл.

По каждой траве надо сделать рерайт того что так есть, т.е. изложить своими словами, причем надо отсеять лишнее, в идеале только сжато и полезно. Даже если получится меньше 5к результат (исходный 5к).

10 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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