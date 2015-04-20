Для сайта адалт тематики требуется написать 100 (+- как договоримся) рассказов на разные темы: - хороший слог - отсутствие комплексов и табу - позитивный настрой - регулярный онлайн - неконфликтность ...
Нужен рерайт грамотный по теме лечебных трав
В приложении текстовый файл.
По каждой траве надо сделать рерайт того что так есть, т.е. изложить своими словами, причем надо отсеять лишнее, в идеале только сжато и полезно. Даже если получится меньше 5к результат (исходный 5к).
Заявки фрилансеров
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