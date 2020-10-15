Постить на форум по 10-15-20 тем в день по заданной тематике.

Есть форум на начальной стадии развития... Запущен недавно.... Почти пустой..

Необходимо постить на форум по 10-15-20 тем в день по загаданной тематике, в частности по низкочастотным и среднечастотным запросам...

Прошу указывать цену вопроса и возможность постить на протяжении дня, а не пачками за 10 минут.