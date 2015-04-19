Наполнить страницы каталога описанием шубок http://nevestaekat.ru/products/collection/ Длинна текста примерно 1000 символов на каждую позицию. Всего позиций 51 шт. Требования к текстам: тексты должны быть уникальными и по отношению друг к ...
Статьи юридической тематики
Требуется подготовка статей юридической тематики (семейное право - развод, раздел имущества, алименты и т.п.), в объеме 100 тыс. знаков б.п. Размер каждой статьи - от 1500 до 3000 (можно и больше) знаков б/п. Юридическое образование или опыт подготовки текстов данной тематики будет преимуществом. Статьи должны быть написаны на грамотном русском языке, без излишнего упоминания длинных названий нормативных актов (исключение, если их название не влияет на уникальность статьи), уникальность по text.ru - от 90%. Срок исполнения - неделя. Стоимость - 3000 руб. за весь указанный объем. К каждой статье отдельными строками название, ключевики и описание. Список конкретных тем для подготовки статей будет передан выбранному исполнителю. При качественной работе возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать рерайт нескольких текстов на сайте. Тематика - туризм, активный и экстремальный отдых. Требуется человек на постоянное сотрудничество( желательно), можно выполнять сразу большие объемы, либо по частям. Все вопросы в личку.Копирайтинг61 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $5
Нужно написать 2 небольшых отзыва об установке пластиковых окон. И проставить в рейтинге баллы. Регион только Москва и область. Отзыв предварительно отправляете мне на подтверждение, пришлю пример как нужноКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
День добрый, На форуме нужно создать видимость общения разных пользователей. Тематика женская, темы любые: здоровье, семья, покупки, дети, кулинария и тд. Основное требование: живой язык, натуральность общения от лица девушек-женщин. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Необходим рерайт 17 статей язык - английский объем - 1500-2000символов тематика - собаки, кошки и их правильное питание сроки - до недели оплата - договорная ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Ищу автора который сможет писать статьи с описаниями и полезной информацией о интернет магазинах. Можно сказать обзоры интернет магазинов. Заказов будет много. Требования: Умение ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем райтера для написания статей по теме фотографии. Это могут быть и уроки фото и описание техники, в общем что кому ближе. Пишите кто что может предложить.Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужны рерайтеры на выходные. Писать тексты про устройства системы глонасс (спутниковый мониторинг) Уник 100% Тексты от 2,5 тыс. знаков без пробелов Примерные исходники даю По 10 тыс ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад