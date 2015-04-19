Статьи юридической тематики

Требуется подготовка статей юридической тематики (семейное право - развод, раздел имущества, алименты и т.п.), в объеме 100 тыс. знаков б.п. Размер каждой статьи - от 1500 до 3000 (можно и больше) знаков б/п. Юридическое образование или опыт подготовки текстов данной тематики будет преимуществом. Статьи должны быть написаны на грамотном русском языке, без излишнего упоминания длинных названий нормативных актов (исключение, если их название не влияет на уникальность статьи), уникальность по text.ru - от 90%. Срок исполнения - неделя. Стоимость - 3000 руб. за весь указанный объем. К каждой статье отдельными строками название, ключевики и описание. Список конкретных тем для подготовки статей будет передан выбранному исполнителю. При качественной работе возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.