Написать отзыв

Наполнить страницы каталога описанием шубок http://nevestaekat.ru/products/collection/ Длинна текста примерно 1000 символов на каждую позицию. Всего позиций 51 шт. Требования к текстам: тексты должны быть уникальными и по отношению друг к ...
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Нужно написать 2 небольшых отзыва об установке пластиковых окон. И проставить в рейтинге баллы. Регион только Москва и область. Отзыв предварительно отправляете мне на подтверждение, пришлю пример как нужно
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