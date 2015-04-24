Рерайтинг 10 статей на тему фотографии

Статьи по 2000 знаков (если больше то урезать просьба).

Пишите плиз цену за весь проект, а не по буквенно (такие заявки рассматривать не буду к сож.)

Уникальность нужна 70-75% мин.

СРоки не горят, спокойно можно в теч.недели.

Оплата вебмани рубли принципиально.