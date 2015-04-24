Рерайтинг 10 статей на тему фотографии

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Завершен30 заявок288 просмотров

Статьи по 2000 знаков (если больше то урезать просьба).

Пишите плиз цену за весь проект, а не по буквенно (такие заявки рассматривать не буду к сож.)

Уникальность нужна 70-75% мин.

СРоки не горят, спокойно можно в теч.недели.

Оплата вебмани рубли принципиально.

10 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$10
7 дней
Спасибо большое за работу! Мои рекомендации!
Кристина очень вежливый, приятный в общении заказчик. Работать с такими одно удовольствие. Мгновенная проверка и оплата.

Заявки фрилансеров

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
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