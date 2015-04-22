Необходимо сделать SEO рерайт текста который расположен внизу страниц разделов и подразделов каталога с товарами. Вот пример http://www.saunov.ru/Каталог/Часы/ Переезжаем с этого сайта, соответственно все разделы и подразделы соответствуют, то ...
Статьи про кондиционеры
Нужно сделать описания категорий кондиционеров для магазина (общая кондиционеры 3000 збп и подкатегории по 2000 знаков: напольные, потолочные, мобильные, сплит). Без воды, ошибок. По делу рассказать об особенностях каждого вида бытовых кондиционеров.
Всего 5 текстов на 11000 збп.
Могу оплатить 500 WMR.
Добавить ключи в нужном количестве (пришлю).
Ключи добавляем естественно, можно склонять. Всего около 3-5 ключей на каждый текст, первый ключ - не менее 3 раз, остальные по 1-2 раза.
Текст должен быть нормально оформлен: в каждом тексте 2-3 подзаголовка (первый ключ также должен входить в любой из подзаголовков), текст разбит на абзацы.
Уникальность от 90% по text.tu
Оплата по факту Вебмани.
Выбранный исполнитель
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