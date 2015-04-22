Статьи про кондиционеры

Нужно сделать описания категорий кондиционеров для магазина (общая кондиционеры 3000 збп и подкатегории по 2000 знаков: напольные, потолочные, мобильные, сплит). Без воды, ошибок. По делу рассказать об особенностях каждого вида бытовых кондиционеров.

Всего 5 текстов на 11000 збп.

Могу оплатить 500 WMR.

Добавить ключи в нужном количестве (пришлю).

Ключи добавляем естественно, можно склонять. Всего около 3-5 ключей на каждый текст, первый ключ - не менее 3 раз, остальные по 1-2 раза.

Текст должен быть нормально оформлен: в каждом тексте 2-3 подзаголовка (первый ключ также должен входить в любой из подзаголовков), текст разбит на абзацы.

Уникальность от 90% по text.tu

Оплата по факту Вебмани.