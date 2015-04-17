Статьи о своем городе

Мне нужны помощники для написания статей на сайт. Нужны интересные статьи о месте проживания городе, районе и т.д.. Желательно небольшие города России или районы больших городов.CАМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ- НЕОБЫЧНОЕ.ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ. БЕЗ ВОДЫ. ПРО НОВОСТРОЙКИ И ЖИЛЬЕ ВКЛЮЧАТЬ В ТЕКСТ. +КРАТКИЙ (100-200 СИМВОЛОВ) ИНТРИГУЮЩИЙ АНОНС, кратко и с интригой описать то , о чем будет повествовать статья - заинтересовать читателя.

Можно писать статьи об интересных фактах несколько наиболее интересных факта. Можно из последнего или из необычного. ТОЛЬКО т о, что бы действительно взволновало. Например: в 2 раза!! выше заболеваемость ...... в районе......., чем.........(по данным-ОБЯЗАТЕЛЬНО).Вполне вероятно, что......... ИЛИ

до 15 года(!ГОД!!!!!) построят развязку в...........ИЛИ ЕСТЬ ПОДЗЕМЕЛЬЕ, о котором не знает .....ЕСТЬ захоронение отходов...------------------------------на это уделяем более 50-60 %, а только остальное - обзор района. ТО, что ВАМ наиболее интересно, то и другие будут читать. Статья от 2500 знаков анонс от 100 до 250 знаков.