Нужен постинг регистрация на форуме, создания тем на форуме, написания отзывов. Присылайте стоимость и портфолио.
Написание отзывов
Надо написать отзывы для хостинг провайдера , написать креативно , разнообразно , реалистично и профессионально.
Количество : 60 шт.
Отзывы должны быть позитивные , негативные и нейтральные ,например с десяти отзывов 7-должны быть позитивные , 1-нейтральный , 2 - негативных
Заявки фрилансеров
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