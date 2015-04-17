Наполнить новый сайт, ИТ тематика

Требуется профессионал по написанию текстов на сайт. Сайт новый, нет ничего, нужно всё :)

Со своей стороны готовы помогать и консультировать, а вот красиво и правильно написать сами не можем.

Тексты нужны частично продающие и СЕО адаптированные, частично информационные.