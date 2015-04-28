SEO рерайт текстов (разделы в каталоге товаров ИМ)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки318 просмотров

Необходимо сделать SEO рерайт текста который расположен внизу страниц разделов и подразделов каталога с товарами.

Вот пример http://www.saunov.ru/Каталог/Часы/

Переезжаем с этого сайта, соответственно все разделы и подразделы соответствуют, то же самое будет на другом сайте, только необходимо изменить для Seo.

Вообщем необходим SEO-рерайт текстов категорий и подкатегорий и мета теги для этих категорий и подкатегорий.

Не просто рерайт, т.к. происходит перефразирование текста, а необходимо сохранить ключевики.

Сроки и оплата как Вам удобно!

Пожалуйста оцените и сообщите стоимость за весь объем работы!

10 лет назад
Yuzhanin
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TextGuru
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$100
14 дней
Студия контента TextGuru написала качественные тексты. При этом исполнитель предложил свои варианты того, как должны выглядеть описания. Работа была сделана в четко оговоренные сроки. Были даны и внедрены рекомендации которые изначально не входили в задание! Это очень помогло в решении задачи! Очень благодарен исполнителям, рекомендую!
Александр - отличный заказчик. Работа с ним - это не каторга, а отдых. При этом он всегда онлайн, быстро отвечает на вопросы по ТЗ. Оплата моментальная.

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TextGuru
36 лет
11 лет в сервисе
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