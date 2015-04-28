SEO рерайт текстов (разделы в каталоге товаров ИМ)

Необходимо сделать SEO рерайт текста который расположен внизу страниц разделов и подразделов каталога с товарами.

Вот пример http://www.saunov.ru/Каталог/Часы/

Переезжаем с этого сайта, соответственно все разделы и подразделы соответствуют, то же самое будет на другом сайте, только необходимо изменить для Seo.

Вообщем необходим SEO-рерайт текстов категорий и подкатегорий и мета теги для этих категорий и подкатегорий.

Не просто рерайт, т.к. происходит перефразирование текста, а необходимо сохранить ключевики.

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