Кирилл Тимофеев TextGuruTextGuru
Кто мы такие?
Мы - студия контента "TextGuru". Изначально наш проект создавался как общество авторов-единомышленников, чтобы каждый мог писать то, что ему больше по душе. В дальнейшем работа в большей степени стала приобретать коммерческий характер и мы стали студией с наемными сотрудниками. Благодаря нам появилась возможность реализовать себя не только у состоявшихся авторов, но и у новичков, с которыми проходит активное обучение. Среди нас есть парни и девушки с совершенно разными специализациями и взглядами. Именно поэтому мы справимся с задачей любой сложности и направления.
Стоимость наших услуг (за 1000 символов)
Рерайтинг - от 1 уе с нашими исходниками.
Копирайтинг - от 1.5 уе
Перевод Рус - Англ, Англ - Рус - от 3 уе
Рерайтинг Англ - от 3 уе
Копирайтинг Англ - от 4 уе
Все тексты по вашему желанию будут SEO оптимизированы. Мы позаботимся о том, чтобы контент был высокого качества.
ВНИМАНИЕ! В связи с нестабильным курсом валют мы пойдем заказчикам на встречу и готовы обсудить финансовые вопросы при личной беседе. Другими словами - подвинемся в цене!
Ресурсы с которыми мы работаем / работали:
Автомобильная тематика
Туризм
http://phuketprimeproperties.com/
Интернет-магазины
Женская тематика
Строительство / ремонт
Услуги
http://konsulitiruet-yurist.ru/
Компьютерная тематика (В том числе создание сайтов и продвижение)
http://computernaya-pomosch.ru/
Медицина
Разное
Сайты городов Московской области (Новости, Реклама, Статьи)
и т.д.