Мы - студия контента "TextGuru". Изначально наш проект создавался как общество авторов-единомышленников, чтобы каждый мог писать то, что ему больше по душе. В дальнейшем работа в большей степени стала приобретать коммерческий характер и мы стали студией с наемными сотрудниками. Благодаря нам появилась возможность реализовать себя не только у состоявшихся авторов, но и у новичков, с которыми проходит активное обучение. Среди нас есть парни и девушки с совершенно разными специализациями и взглядами. Именно поэтому мы справимся с задачей любой сложности и направления.

Рерайтинг - от 1 уе с нашими исходниками.

Копирайтинг - от 1.5 уе

Перевод Рус - Англ, Англ - Рус - от 3 уе

Рерайтинг Англ - от 3 уе

Копирайтинг Англ - от 4 уе

Все тексты по вашему желанию будут SEO оптимизированы. Мы позаботимся о том, чтобы контент был высокого качества.

ВНИМАНИЕ! В связи с нестабильным курсом валют мы пойдем заказчикам на встречу и готовы обсудить финансовые вопросы при личной беседе. Другими словами - подвинемся в цене!