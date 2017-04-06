TextGuru

Кирилл Тимофеев TextGuru

 
35 летУкраина/Мариуполь
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественный контент по доступным ценам! Email: [email protected] Skype: textguru.ru
Кто мы такие?

Мы - студия контента "TextGuru". Изначально наш проект создавался как общество авторов-единомышленников, чтобы каждый мог писать то, что ему больше по душе. В дальнейшем работа в большей степени стала приобретать коммерческий характер и мы стали студией с наемными сотрудниками. Благодаря нам появилась возможность реализовать себя не только у состоявшихся авторов, но и у новичков, с которыми проходит активное обучение. Среди нас есть парни и девушки с совершенно разными специализациями и взглядами. Именно поэтому мы справимся с задачей любой сложности и направления.

Стоимость наших услуг (за 1000 символов)

Рерайтинг - от 1 уе с нашими исходниками.

Копирайтинг - от 1.5 уе

Перевод Рус - Англ, Англ - Рус - от 3 уе

Рерайтинг Англ - от 3 уе

Копирайтинг Англ - от 4 уе

Все тексты по вашему желанию будут SEO оптимизированы. Мы позаботимся о том, чтобы контент был высокого качества.

ВНИМАНИЕ! В связи с нестабильным курсом валют мы пойдем заказчикам на встречу и готовы обсудить финансовые вопросы при личной беседе. Другими словами - подвинемся в цене! 

Ресурсы с которыми мы работаем / работали:

Автомобильная тематика

http://pol-z.ru/                                                      

http://tuning-lada-2109.ru/                                

http://renaultlogan2.ru/                                    

http://matiz-club.com/                                         

http://clubnissanterrano.ru/                              

http://bmw5.su/                                                    

http://avtojeep.ru/                                               

http://hybmotors.ru/                                             

Туризм

http://sondetta.com/                                             

http://phuketprimeproperties.com/                   

http://lifetravel.krsweb.ru/                               

Интернет-магазины

http://www.zzap.pro/                                          

http://www.zzap.ru/                                             

http://dled.ru/                                                     

http://d1350.com/                                       

http://kolesa-tyre.ru/                                       

http://asiacentr.com.ua/                              

http://ugg-australia.ru/                                   

http://moomi-daeri.com/                                  

http://www.fursk.ru/                                   

http://mirklinkov.ru/                                     

http://styletime.ru/                                           

http://alcocheap.ru/                                          

http://bonababy.ru/                                     

http://komuz.com.ua/                                      

http://imperial-magnat.md/                             

http://www.vseklinki.ru/                                

http://vorotakrasnodar.com/                         

http://diak.ru/                                                  

http://divan-zakazat.ru/                                 

http://kotelmarket.com.ua/                               

http://tara-spb.ru/                                             

http://www.inori-russia.ru/                              

http://martyanovo.ru/                                          

http://klinkerzakazat.ru/                                       

Женская тематика

http://kovrov-desheli.ru/                             

http://www.1001sovet.info/                          

Строительство / ремонт

http://bez-remonta.net/

http://abordaj-stroy.ru/

Услуги

http://petroavtotrans.com/                                 

http://dipstart.ru/                                                

http://kazahka.ru/                                                

http://konsulitiruet-yurist.ru/                               

http://www.paintballpro.ru/                                

http://fznda.ru/                                                       

http://60minut.ru/

http://centerotels.ru/

http://kuzminki-hotels.ru/

http://lublino-hotel.ru/

http://sao-hotels.ru/

http://svao-hotels.ru/

http://szaohotels.ru/

http://uaohotels.ru/

http://uvaohotels.ru/

http://vaohotels.ru/

http://www.h-townmovers.com/                         

Компьютерная тематика (В том числе создание сайтов и продвижение)

http://it-shark.net/                                                

http://kompkimi.ru/                                               

http://www.androidtalk.ru/                                 

http://fans-android.com/                                      

http://lead-sale.ru/                                                

http://computernaya-pomosch.ru/                      

http://remont-noutbooks.ru/                               

Медицина

http://krasnayakrov.ru/                                 

Разное

http://3d-plastic.ru/ 

http://tamba.ru/          

Сайты городов Московской области (Новости, Реклама, Статьи)

http://pro-klimovsk.ru                        

http://pro-troitsk.ru 

http://pro-domodedovo.ru 

http://pro-vidnoe.ru 

http://gorod-scherbinka.ru 

http://pro-golitsyno.ru 

http://pro-ap.ru 

http://pro-serpuhov.ru 

http://pro-chehov.ru 

http://pro-balashiha.ru 

http://pro-reutov.ru 

и т.д.

Отзывы заказчиков
lionet
Игорь 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Описания для приложений и игр для Android
Работа исполнена на «отлично». Продолжаем сотрудничество.
Спасибо Игорю за интересное задание! Заказчик отличный, всегда скорректирует работу в нужное русло и вовремя оплатит результат.
Ответный отзыв
mihail265
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
9 баллов
6 лет назад
Текст для сайта на тему "Строительство домов в Тюмени"
Хорошая работа, выполнена в срок
Отличный заказчик. Будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Nicklaos
Николай 
38 летПортугалия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Написать текст для сайта
Работа была сделана быстро, качественно и в срок. Рекомендую.
Николай отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ и своевременная оплата. Все как мы любим. Надеемся еще поработать на других проектах.
Ответный отзыв
kostun1
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
7 лет назад
30 статей на тему (велосипеды, рюкзаки) и спорт.питание(бодибилдинг).
Статьи этого специалиста - это не просто набор ключевых слов с шаблонными разбавлениями, а полноценный человеческий текст, который приятно и интересно читать. Темы у нас не простые, требующие изучения предмета. Кирилл отлично самостоятельно справился с поиском нужной информации. Не беспокоил понапрасну и выполнил всю работу в указанные сроки. Постоянно на связи, работает в праздники.
Спасибо Константину за отличный заказ. Любим писать на спортивную тематику и стараемся делать это хорошо. В свою очередь заказчик дал понятное ТЗ и своевременно оплатил работу. Все это дало нам возможность написать тексты быстро, качественно и не задавать лишних вопросов. Будем надяеться на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
regardos
Рига 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Описание товаров
Рекомендую
Отличный заказчик. Своевременая оплата!
Ответный отзыв
Копирайтинг
20 отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
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