Требуется написать статьи о скалолазании и рекламные материалы о скалодроме для партнёров. В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на следующие вопросы: 1) вашу стоимость за 1000 символов по написанию ...
Автор новостей. Криптовалюты
Добрый день! Нужен автор для написания новостей для интернет-магазина криптовалютной тематики.
В данный момент необходимо около 20 новостей. Средний размер новости 2000 - 3000 збп. Уник по text.ru от 90%. Источники предоставляем. Бюджет 50р - 1000 збп!
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