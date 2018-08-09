Написать 5 обзоров про клининговую компанию

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок182 просмотра

компания оказывает профессиональные клининговые услуги для организаций: убирает торговые центры, административные здания. Также оказывает услуги химчистки и единоразовой уборки для физлиц.

Необходимо написать 5 крутых отзывов от первого лица о достоинствах компании. Факты предоставим.

оплата 120 руб. за 1 000 зн

Оплата: Вебмани, Яндекс, Киви, Российская карта

7 лет назад
prestige-gr
Артур 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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