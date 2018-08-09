Здравствуйте!

Нужно проработать текст для сайта по строительству, а именно по услугам алмазного бурения, резки бетона, кирпича, расширению и усилению проемов.

Сайт компании http://бур.москва/

Пустые страницы услуг - первые на очередь в ожидании качественных текстов.

Темы - согласно установленным услугам

1. Алмазное бурение

2. Алмазная резка

3. Расширение и усиление проема

4. Штробление стен

5. Демонтаж бетона

6. Канатная резка.

Каждая страница должна содержать в себе не просто текст с описанием что есть такое, а тезисно:

* что такое - как делаем,

* сколько уже сделали,

* демонстрации вариаций работы,

* немного отзывов клиентов,

* почему мы,

* сколько это может стоить,

* отчего зависит цена и как может меняться,

* что еще мы можем дать вместе с этим,

* шаги для начала сотрудничества,

* обращайтесь.

Стилистика текста - деловая, с простыми предложениями, общение на языке выгоды для клиента сайта. Если клиент внятно читает что он получит, заказывая услугу у нас - это половина успешно сданного текста.

Структура текста разбита на емкие подзаголовки, оптимизация под поисковые запросы. Сначала - главный заголовок и т.д.

Клиент сайта - физ лицо или юр лицо. Юр лицо может быть прямым заказчиком или нанимать нас в качестве субподрядчика (включая возможность работать в форме заказчика).

Старые сайты компании: b-ur.ru и almaznoe-burenie-moskva.ru

Как видим работу: Вы анализируете по поисковой системе Гугл запрос "Алмазное бурение в Москве" - выясняете как много написали на своих соответствующих страницах конкуренты и предлагаете свой оригинальный текст. Обязательно должна быть отстройка от конкурентов.

По тексту планируем использовать примеры выполненных работ, отзывов, демонстрации шагов для начала сотрудничества, заполнения форм обратной связи. Это нужно будет учитывать. Пишем текст сначала по 1 теме, затем по согласованию следующий.

Объем килознаков на тему не принципиален, в рамках 2-3 К символов б,у.п., но текст обязан быть без воды, конкретно по делу и с пользой для клиента. Посетитель сайта должен получить у нас информационный "бутерброд" в виде 80% колбасы и 20% хлеба.

Перспектива сотрудничества - дополнительный проект по согласованию в написании для колонки Блог подобных тем с различными нюансами.