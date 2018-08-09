Написать интересные посты для людей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки254 просмотра

Добрый день!

Требуется написать интересные и полезные посты для людей.

1 пост до 1К символов. Посты для социальных сетей.

Посты на тему: Сон, Спальня, Постельное белье.

Их будут читать люди, посты должны быть содержательные и интересные.

Они должны включать в себя факты, цифры и тд

Коллеги, чтобы вы не тратили свое и мое время,

предлагайте свои услуги только в том случае,

если вы пишите посты ДЛЯ ЛЮДЕЙ а НЕ SEO.

7 лет назад
VRS
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать уникальный текст 3-6тыс.зн.Цена - 50р/1тыс.зн без пробелов

    Написать текст по ТЗ Предпочтение тем, кто свободен, а не растягивать на несколько дней. Возможна безопасная сделка.  Требование: отсутствие в тексте орфографических, стилистических, пунктуационных, грамматических и фактических ошибок. Если будут присутствовать ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание корпоративной статьи на заданную тему

    Требуется журналист для интервьюирования сотрудников и сбора информации о компании с целью дальнейшей  подготовки материалов к написанию нескольких корпоративных статей на заданные темы

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны 10 статей на английском

    $80

    Тема - виртуальные комнаты данных (virtual data room). Детальное ТЗ и кеи предоставлю. Всего около 36к знаков. Предлагайте, пожалуйста, ваши цены за 1к и примеры работ. Бюджет - 80 долл. Добавлено: ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо расписать технологический процесс по производству

    Необходимо расписать технологический процесс по производству (строительство домов), а именно: проведение конкретных строительных работ, применение средств механизации (спецоборудования, строительных машин), требования по контролю качества и порядок приемки работ. Также мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать уникальные описания к товару

    есть силовой кабель, к которому нужно писать много уникальных описаний, длинна 1 описания - 2-3 предложения(350 символов). Цена за 1 описание от 0,15$(уникальность от 85%). работы много, можем сотрудничать на длительной основе. жду ваших предложений

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3 небольших текста. Тема: электрика

    $8

    1. Тема: Монтаж вентиляторов Ключевые фразы: установка приточного вентилятора, монтаж вентилятора в ванной, установка вытяжного вентилятора 2. Тема: Ремонт и сварка оптоволокна Ключевые слова: ремонт оптоволокна минск, сварка оптического ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Бомбовый копирайтинг

    У нас есть 3 текста. Для обычных объявлений на торговых площадках. Их нужно по максимуму сделать бьющими и продающими. Содержание должно остаться тем же, но сократить нужно по максимуму, для того чтобы текст залетал на ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтер / рерайтер

    Добрый день! Нужно сделать описания товаров и категорий для сайта по торгово-кассовому оборудованию.  Нужен грамотный человек, который пишет в инфостиле.  Оплата 100 р. / 1000 збп  Пишите!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад