Написать текст по ТЗ Предпочтение тем, кто свободен, а не растягивать на несколько дней. Возможна безопасная сделка. Требование: отсутствие в тексте орфографических, стилистических, пунктуационных, грамматических и фактических ошибок. Если будут присутствовать ...
Написать интересные посты для людей
Добрый день!
Требуется написать интересные и полезные посты для людей.
1 пост до 1К символов. Посты для социальных сетей.
Посты на тему: Сон, Спальня, Постельное белье.
Их будут читать люди, посты должны быть содержательные и интересные.
Они должны включать в себя факты, цифры и тд
Коллеги, чтобы вы не тратили свое и мое время,
предлагайте свои услуги только в том случае,
если вы пишите посты ДЛЯ ЛЮДЕЙ а НЕ SEO.
Заявки фрилансеров
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