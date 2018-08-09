Написать интересные посты для людей

Добрый день!

Требуется написать интересные и полезные посты для людей.

1 пост до 1К символов. Посты для социальных сетей.

Посты на тему: Сон, Спальня, Постельное белье.

Их будут читать люди, посты должны быть содержательные и интересные.

Они должны включать в себя факты, цифры и тд

Коллеги, чтобы вы не тратили свое и мое время,

предлагайте свои услуги только в том случае,

если вы пишите посты ДЛЯ ЛЮДЕЙ а НЕ SEO.