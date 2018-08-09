Написать текст на сайт

Нужно писать по 10 кратких отзывов о кальянной каждый день на разных сайтах с разных профилей. Текст краткий и лаконичный, например уютная атмосфера, добрый кальян, приятно было отдохнуть и т.д. Сроки с 9.08.2018 по ...