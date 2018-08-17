Написать 48 мини текстов по 200 знаков

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Завершен6 заявок221 просмотр

Добрый день. 

﻿- У нас есть страница, на которой размещен тест

http://6d26gz7a.plp7.ru/ 

﻿- В зависимости от того какие ответы выбрал посетитель - показывается соответствующий результат. 

На результат влияют только 3 вопроса: №2, №4, №6.

(На самом деле больше, влияют все вопросы, но что бы не запутаться, давайте считать, что эти 3 вопроса.)

﻿- Соответственно, должно быть 48 разных результатов. (4 ответа из Вопроса №2 * 4 ответа из Вопроса №4 * 3 ответа из Вопроса №6 = 48 разных комбинаций - результатов) 

Поэтому просим Вашей помощи, составить 48 мини текстов-результатов. Желание по текстам

а) не более 200-220 знаков(!), все по минимуму

б) стилистика текста - как обычно в тестах/гороскопах и подобное

в) ЛЮБОЙ текст, должен ВОСХВАЛЯТЬ, даже если вам кажется что это "плохой" образ жизни. Человек вечерами сидит дома, а в выходные никуда не ходит? отлично! что с болтаться то непонятно где! В будни ходит по развлекательным мероприятия, а в выходные - клуб? Правильно. Нужно пользоваться, пока есть возможность. Бегает по вечерам, а выходные - попкорн и кино? Идеальный человек! и т.д. 

г) Тест будут проходить жители Твери, находящие в поиске квартиры. Поэтому человек фактически хочет понять, в каком ЖК или районе ему удобнее и комфортнее будет жить в зависимости от стиля жизни. Поэтому в текстах можете указать "Ооо, парки - ваше слабое место, Вам рядом с ними будет комфортнее.

д) Структура результата примерно такая: Вопрос №2 - подскажет Вам образ жизни по вечерам (например, после работы хочется умиротворения, тишины или наоборот - у вас много сил...) плюс Вопрос №6 подскажет есть ли них дети или они спортсмены и нужна активность  Вопрос №4 подскажет, что лучше парк рядом, или жить в ритме (центре) города. 

е) И главное. Вы же профессионалы копирайтеры, поэтому составляйте КАЖДЫЙ текст так, что бы КАЖДЫЙ нашел себя в нем и сказал: "Да! это про меня". Надеемся Вы знаете, что такое универсальные тексты. Если что, подсмотрите гороскопы, они всегда универсальные) 

Профессионалы! Ждем ваших откликов! Результат будем подводить в понедельник. 

P.S. Указывайте пжл стоимость своих услуг сразу. Мы поймем, что А) вы дочитали до конца и хотите сотруничать  Б) сразу поймем ваши намерения . 

Спасибо. 

7 лет назад
Angel1506
Наталья 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

annakle
Анна 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$10
2 дня
Анна писала текст, показывающийся после прохождения теста на нашем сайте. Работа - быстро, качественно. Были правки. Исправила без дополнительных вопросов.
Было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

annakle
Анна 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад

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