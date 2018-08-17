Нужен человек, знающий тему для написания статьи на тему ставок на спорт. Цена - 60р за 1000 символов. Пишите в ЛС.
Написать 48 мини текстов по 200 знаков
Добрый день.
- У нас есть страница, на которой размещен тест
- В зависимости от того какие ответы выбрал посетитель - показывается соответствующий результат.
На результат влияют только 3 вопроса: №2, №4, №6.
(На самом деле больше, влияют все вопросы, но что бы не запутаться, давайте считать, что эти 3 вопроса.)
- Соответственно, должно быть 48 разных результатов. (4 ответа из Вопроса №2 * 4 ответа из Вопроса №4 * 3 ответа из Вопроса №6 = 48 разных комбинаций - результатов)
Поэтому просим Вашей помощи, составить 48 мини текстов-результатов. Желание по текстам
а) не более 200-220 знаков(!), все по минимуму
б) стилистика текста - как обычно в тестах/гороскопах и подобное
в) ЛЮБОЙ текст, должен ВОСХВАЛЯТЬ, даже если вам кажется что это "плохой" образ жизни. Человек вечерами сидит дома, а в выходные никуда не ходит? отлично! что с болтаться то непонятно где! В будни ходит по развлекательным мероприятия, а в выходные - клуб? Правильно. Нужно пользоваться, пока есть возможность. Бегает по вечерам, а выходные - попкорн и кино? Идеальный человек! и т.д.
г) Тест будут проходить жители Твери, находящие в поиске квартиры. Поэтому человек фактически хочет понять, в каком ЖК или районе ему удобнее и комфортнее будет жить в зависимости от стиля жизни. Поэтому в текстах можете указать "Ооо, парки - ваше слабое место, Вам рядом с ними будет комфортнее.
д) Структура результата примерно такая: Вопрос №2 - подскажет Вам образ жизни по вечерам (например, после работы хочется умиротворения, тишины или наоборот - у вас много сил...) плюс Вопрос №6 подскажет есть ли них дети или они спортсмены и нужна активность Вопрос №4 подскажет, что лучше парк рядом, или жить в ритме (центре) города.
е) И главное. Вы же профессионалы копирайтеры, поэтому составляйте КАЖДЫЙ текст так, что бы КАЖДЫЙ нашел себя в нем и сказал: "Да! это про меня". Надеемся Вы знаете, что такое универсальные тексты. Если что, подсмотрите гороскопы, они всегда универсальные)
Профессионалы! Ждем ваших откликов! Результат будем подводить в понедельник.
P.S. Указывайте пжл стоимость своих услуг сразу. Мы поймем, что А) вы дочитали до конца и хотите сотруничать Б) сразу поймем ваши намерения .
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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