Написать текст для лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок187 просмотров

Нужно написать тексты для нового сайта, продающего услуги по поддержке сайтов, на основе текста во вложении.

Шаблон для сайта будет использоваться этот https://undsgn.com/uncode/homepages/creative-digital-agency/

Желательно текст адаптировать по визуальным блокам данного шаблона.

7 лет назад
motolex
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Елена сделала свою работу на высшем уровне, рекомендую!
От сотрудничества остались приятные эмоции. Рекомендую всем Алексея, как порядочного заказчика! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад

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