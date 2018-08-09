14 статей на тему расходных материал (картриджи)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки139 просмотров

Перед тем как оставить заявку, пожалуйста, ознакомьтесь с ТЗ

Ищу исполнителя с опытом работы по IT тематике и возможностью показать соответствующие портфолио (примеры своих работ). 

Буду рад рассмотреть предложения как новичков сервиса, так и опытных авторов.

Необходимо подготовить 14 текстов описания разделов услуг.

Объем текста до 1 500 - 2 000 збп.

Опорный материал предоставляю.

Основные требования по материалу:

1. Структурированные тексты (подзаголовки, маркированные списки итд)

2. Уникальность по text.ru и content-watch.ru не ниже 95%

3. Использование turgenev.ashmanov.com (будет большим +)

ТЗ - https://drive.google.com/open?id=19lCci3LIfS8D1WSuS93EUNDNmF5t-MfNor6hT11kQUU﻿

Спасибо за заявки.

7 лет назад
verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обзор сайта в разрезе работы копирайтера

    $8

    Здравствуйте! Ищу автора для написания полного обзора ЭТОГО сайта в разрезе работы копирайтера. Объем 7-8 т. знаков. Со скриншотами - не менее 5. Нужно дать ответы на вопросы, которые прикреплены к материалу.  Важно! Вы ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать текст для лендинга

    Нужно написать тексты для нового сайта, продающего услуги по поддержке сайтов, на основе текста во вложении. Шаблон для сайта будет использоваться этот https://undsgn.com/uncode/homepages/creative-digital-agency/ Желательно текст адаптировать по визуальным блокам данного шаблона.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Статьи о кошках

    Готовы приобрести уникальные (свыше 85 % по etxt.ru)читабельные (сами смотрим) тексты (~2000~3000 знаков) про кошек (породы диких и домашних кошек, рассказы о милых котиках, познавательные статьи о кошках, ветеринарные, исторические и т.д.). Тексты ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать 48 мини текстов по 200 знаков

    Добрый день.  ﻿- У нас есть страница, на которой размещен тест http://6d26gz7a.plp7.ru/  ﻿- В зависимости от того какие ответы выбрал посетитель - показывается соответствующий результат.  На результат ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать 5 обзоров про клининговую компанию

    $20

    компания оказывает профессиональные клининговые услуги для организаций: убирает торговые центры, административные здания. Также оказывает услуги химчистки и единоразовой уборки для физлиц. Необходимо написать 5 крутых отзывов от первого лица о достоинствах компании. ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтинг статьи

    Нужен специалист с опытом копирайтинга для переписания статьи. Требования: грамотность, соблюдение правил пунктуации, орфографии, сохранение стилистики, сохранения смысла переписанного текста Плагиат должен выдавать не более 30 процентов схожести в итоге

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание текста по веб тематике и разработке

    Для работы над проектом umi.ru/ нужен исполнительный копирайтер (или несколько)! Готовы постоянно давать задания по написанию статей для блога на сайте. Предлагаем написать пока один текст! ...

    Написание статей
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать текст на сайт

    Нужно написать текст на сайт, компания занимается установкой охранных систем.  4 отдельных страницы: Монтаж видеонаблюденния Монтаж домофонов  Монтаж охранной сигнализации Монтаж СКУД Объем текста приблизительно 3000 символов на странице.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать несколько отзывов

    Нужно писать по 10 кратких отзывов о кальянной каждый день на разных сайтах с разных профилей. Текст краткий и лаконичный, например уютная атмосфера, добрый кальян, приятно было отдохнуть и т.д.   Сроки с 9.08.2018 по ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад