Здравствуйте! Ищу автора для написания полного обзора ЭТОГО сайта в разрезе работы копирайтера. Объем 7-8 т. знаков. Со скриншотами - не менее 5. Нужно дать ответы на вопросы, которые прикреплены к материалу. Важно! Вы ...
14 статей на тему расходных материал (картриджи)
Перед тем как оставить заявку, пожалуйста, ознакомьтесь с ТЗ
Ищу исполнителя с опытом работы по IT тематике и возможностью показать соответствующие портфолио (примеры своих работ).
Буду рад рассмотреть предложения как новичков сервиса, так и опытных авторов.
Необходимо подготовить 14 текстов описания разделов услуг.
Объем текста до 1 500 - 2 000 збп.
Опорный материал предоставляю.
Основные требования по материалу:
1. Структурированные тексты (подзаголовки, маркированные списки итд)
2. Уникальность по text.ru и content-watch.ru не ниже 95%
3. Использование turgenev.ashmanov.com (будет большим +)
ТЗ - https://drive.google.com/open?id=19lCci3LIfS8D1WSuS93EUNDNmF5t-MfNor6hT11kQUU
Спасибо за заявки.
Заявки фрилансеров
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