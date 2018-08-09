14 статей на тему расходных материал (картриджи)

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Ищу исполнителя с опытом работы по IT тематике и возможностью показать соответствующие портфолио (примеры своих работ).

Буду рад рассмотреть предложения как новичков сервиса, так и опытных авторов.

Необходимо подготовить 14 текстов описания разделов услуг.

Объем текста до 1 500 - 2 000 збп.

Опорный материал предоставляю.

Основные требования по материалу:

1. Структурированные тексты (подзаголовки, маркированные списки итд)

2. Уникальность по text.ru и content-watch.ru не ниже 95%

3. Использование turgenev.ashmanov.com (будет большим +)

ТЗ - https://drive.google.com/open?id=19lCci3LIfS8D1WSuS93EUNDNmF5t-MfNor6hT11kQUU﻿

Спасибо за заявки.