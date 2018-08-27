Нужно Придумать фирменное название многопрофильной компании Ремонт и отделка квартир, ремонт и отделка коммерческих помещений, монтаж инжинерных коммурникаций, строительство малоэтажных домов подрядные работы на крупном строительстве ...
Нейминг web студии. Разработка в криптовалютной области.
Добрый день!
Требуется придумать название для web студии. Занимаемся разработкой проектов около криптовалютной тематики (пулы, биржи, банковая сфера, системы мониторинга оборудования). Очень желательно чтобы был свободный домен в зоне .ru и .com
Стак технологий: Laravel, Node.js, React, Python, C++
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Необходимо придумать название для образовательного ресурса + должен быть свободный домен в зоне .ru (желательно и .com) с этим же наименованием (наименованиями) (проверяйте через http://nic.ru). Продукт позиционируется как интерактивное образование для детей. Аналог: https://melscience.com Проект включает в ...Нейминг и Слоганы20 заявокЗакрыт7 лет назад
Сфера деятельности: - брендирование (айдентика) - дизайн интерьеров - отделочные работы Необходимо разработать название для студии дизайна. Также необходим слоган.Завершен7 лет назад
- $20
Нужно придумать новое название для сайта https://www.remontenok.com/ и соответствующее ему доменное имя в зоне ru Название должно быть красивым и коротким, может быть абстрактным, но не противоречащим сути компании - продажа покрышек и ...Завершен7 лет назад
- $20
Необходимо придумать название для сайта-каталога сайтов знакомств для секса + должен быть свободный домен в зоне .ru с этим же наименованием (наименованиями) (проверяйте через http://nic.ru). Название должно быть недлинным и запоминающимся с первого раза, также название не ...Нейминг и Слоганы38 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! нужно придумать название для компании. Мы занимаемся продажей онлайн курсов по похудению и построению тела для девушек. На данный момент у нас есть один курс для похудения: https://tvoi-90-60-90.ru/ Мы сейчас делаем ...Завершен7 лет назад
- $37
Объявляется конкурс на лучшее название для организации, либо объединения организаций, производящих продукты без химических добавок (производитель натуральных продуктов). Примеры возможных названий приведены ниже (но они не подходят в силу их неуникальности). Требования: - ...Нейминг и Слоганы2 исполнителяЗавершен7 лет назад
- $10
Адрес klimat.spb.ru (вентиляция, кондиционеры), еще на стадии разработки Но название может быть не сязано с доменом, и так даже будет лучше Нужно то, что выделит фирму из бесконечных "климатпитер, спбклиматик и тд" Не ...Нейминг и Слоганы38 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Сфера деятельности: арх.проектирование, дизайн интерьеров, конструктивные решения. Должно звучать лаконично, твердо, солидно. Легко запоминающееся для человеков старшего поколения. Язык английский, русский, украинский. В остальном полная свобода. О проверке на оригинальность думаю писать не стоит. Спасибо ...Завершен7 лет назад
Добрый день. Нужен нейминг генератора мобильных приложений. На английском языке.Завершен7 лет назад