Нейминг web студии. Разработка в криптовалютной области.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт23 заявки450 просмотров
#1$20

Добрый день!

Требуется придумать название для web студии. Занимаемся разработкой проектов около криптовалютной тематики (пулы, биржи, банковая сфера, системы мониторинга оборудования).  Очень желательно чтобы был свободный домен в зоне .ru и .com

Стак технологий: Laravel, Node.js, React, Python, C++

LaravelNode.jsPython
7 лет назад
TextGuru
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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